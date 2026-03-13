Только 3% молодых людей готовы на контроль над своими банковскими операциями

Новый способ защиты от мошенников больше оценило старшее поколение.

ВТБ поделился портретом пользователей сервиса «вторая рука», который позволяет подключить к своим счетам доверенное лицо для подтверждения крупных трат. Им чаще всего пользуются пенсионеры: 70% подключивших – люди старше 60 лет. В основном защиту оформляют женщины (65%), у большинства на счетах лежит до 2 миллионов рублей. А в роли «второй руки» чаще выступают тоже женщины (55%), в возрасте 40–50 лет. Молодежь до 25 лет контроль со стороны близких подключать не спешит – всего 3%.

Суть сервиса простая: клиент назначает доверенного в приложении, указывает лимит, и если операция его превышает, без одобрения близкого человека банк ее не проведет. Отключить защиту можно в любой момент, но с суточной заморозкой.

«Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. В скором времени мы планируем его расширить, добавив новые виды операций», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

