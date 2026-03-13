Только 3% молодых людей готовы на контроль над своими банковскими операциями

13.3.2026 | 16:42 Новости, Общество

Новый способ защиты от мошенников больше оценило старшее поколение.

ИА “Орелград”

ВТБ поделился портретом пользователей сервиса «вторая рука», который позволяет подключить к своим счетам доверенное лицо для подтверждения крупных трат. Им чаще всего пользуются пенсионеры: 70% подключивших – люди старше 60 лет. В основном защиту оформляют женщины (65%), у большинства на счетах лежит до 2 миллионов рублей. А в роли «второй руки» чаще выступают тоже женщины (55%), в возрасте 40–50 лет. Молодежь до 25 лет контроль со стороны близких подключать не спешит – всего 3%.

Суть сервиса простая: клиент назначает доверенного в приложении, указывает лимит, и если операция его превышает, без одобрения близкого человека банк ее не проведет. Отключить защиту можно в любой момент, но с суточной заморозкой.

«Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. В скором времени мы планируем его расширить, добавив новые виды операций», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

