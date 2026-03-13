Орловца оштрафовали за видео с последствиями атаки БПЛА

Нарушение допустил житель Орловского муниципального округа.

Известно, что он родился в 1998-м году. Мужчина разместил видеозапись в интернете.

Факт противоправного деяния установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД (совместно с коллегами из областного УФСБ).

Дело рассматривал мировой судья. В итоге мужчину оштрафовали на три тысячи рублей. Соответствующий штраф для должностных лиц составляет 20 тысяч, для юридических лиц — 50 тысяч.

Норма закреплена в региональном законодательстве (часть 1 статьи 9.10 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»), напомнили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»