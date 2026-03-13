Храму Орла подарили икону, написанную по благословению Илия

Увидеть её может каждый.

Информацию сообщили в Орловской митрополии.

Это образ Богородицы «Успокоительница». Его оригинал находится на Афоне, в монастыре Святого Пантелеимона.

Орловская копия написана в 2019 году по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина).

Келейник старца Даниил Извеков приобрёл икону для расположенного в «Вятском Посаде» храма Сретения Господня. Мастер Дмитрий Кондоров изготовил для неё киот.

Напомним, что Илий появился на свет 8 марта 1932-го, а ушёл из жизни 15-го числа того же месяца в минувшем году. Таким образом в эти дни буквально на одной неделе исполняется 94 года с момента его рождения и один год с момента его кончины.

