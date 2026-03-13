У орловцев есть хорошая возможность успешного карьерного старта

13.3.2026 | 16:35 Новости, Общество

Приглашают студентов последних курсов и выпускников 2025–2026 годов – опыт работы не нужен.

Фото Управления Росреестра по Орловской области

ВТБ начал прием заявок на новую оплачиваемую стажировку ВТБ Юниор в головном офисе. Программа стартует в июле и продлится год. Участники под присмотром наставников будут заниматься реальными проектами: от финансов и аналитики до маркетинга. Лучших после стажировки готовы взять в штат. По опыту прошлых лет, более 60% стажеров в дальнейшем получают предложение о продолжении карьеры в банке.

Заявки принимают до 31 марта на карьерном сайте. Конкурс традиционно высокий: в прошлом году было больше 56 тысяч заявок — 80 человек на место. Всего в 2026 ВТБ планирует набрать около тысячи стажеров.

