Молодых орловцев предостерегут от «плохих» неформалов

В областном центре стартовала молодежная профилактическая акция.

Организовать и провести молодежную акцию профилактической направленности «Спроси о том, что тебя волнует» распорядился мэр города Орла Юрий Парахин. Она уже стартовала и продлится по 27 марта 2026 года. Акция организована в целях формирования эффективной системы профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений, укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов молодых граждан.

Она является одним из мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы». Организатором выступила администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Задачами акции заявлены: воспитание правового сознания и предупреждение преступлений, правонарушений и антиобщественных действий среди молодежи; профилактика угрозы вовлечения молодых людей в экстремистскую и террористическую деятельность, содержащиеся в информационном пространстве.

Кроме того, целью акции является противодействие развитию идеологических течений экстремистской и террористической направленности в молодежной среде и в неформальных молодежных объединениях. Ее участниками стали студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. Практически в ежедневном режиме образовательных организациях города Орла беседы проводят эксперты.

В роли спикеров выступают сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму и отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Орловской области. Помогают им представители Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, который действует на базе ОГУ имени И.С. Тургенева.

Подобная работа проводится не только в Орле, но по всему региону. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, во Мценске сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с участковым уполномоченным полиции провели профилактическое мероприятие со студентами местного филиала Орловского базового медицинского колледжа. В ходе беседы с будущими медиками полицейские коснулись профилактики различных видов преступлений.

«Так, были обсуждены вопросы, связанные с распространением идеологии терроризма и методами предотвращения экстремизма. Сотрудник ЦПЭ регионального УМВД довел до учеников основные правила безопасности в сети интернет, которые помогут избежать вербовки, рассказал о недопустимости сдачи личных аккаунтов и сим-карт в аренду, – уточнили в пресс-службе УМВД. – Сотрудник МО МВД России «Мценский» проинформировал студентов об основных правонарушениях и преступлениях, совершаемых подростками, а также разъяснил предусмотренную законодательством ответственность. Во время встречи учащимся также продемонстрировали тематические сюжеты и видеоролики».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”