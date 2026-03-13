В Орловской области продолжают блокировать экстремистские сайты

Только в январе были приняты меры по ограничению доступа к девяти ресурсам.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». Общий объем ее финансирования за счет средств областного бюджета сокращен с 20,184 миллиона рублей до 19,674 миллиона рублей. Кроме того, областные власти актуализировали план достижения показателей государственной программы в 2026 году.

В частности, финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в Орловской области» в этом году составит 980 тысяч рублей. Средства в основном будут направлены на изготовление специальных брошюр и памяток. А многие мероприятия финансирования не требуют. Например, в 2026 году планируется блокировать не менее 28 интернет-ресурсов, содержащих материалы террористического и экстремистского характера.

Для сравнения, в 2025 году планировалось блокировать 25 таких сайтов. По данным регионального УМВД, в результате проведенной сотрудниками Центра противодействия экстремизму работы во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора в минувшем году были приняты меры к блокировке 21 интернет-ресурса. Доступ блокировали к сайтам, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания, в том числе демонстрирующих нацистскую символику и пропагандирующих запрещенные в РФ движения.

Из информации УМВД следует, что в 2025 году к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности в Орловской области было привлечено 46 человек. В январе 2026 года было продолжено проведение мониторинга интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей в целях противодействия пропаганде экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Полиция, во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора, приняла меры по блокировке девяти сайтов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. Кроме того, в январе текущего года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 13 профилактических мероприятий в учебных заведениях.

ИА “Орелград”