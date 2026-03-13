Орловские спецстоянки не заинтересовали бизнес

Аукцион провалился из-за отсутствия заявок на участие.

В Орле признали несостоявшимся аукцион по выбору специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области, и определению тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Организатором торгов выступал региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Аукцион был открытым по составу участников, которым на выбор было предложено 26 лотов. Каждый лот представлял собой спецстоянку – в трех районах города Орла, Орловском муниципальном округе и 22 муниципальных районах. Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в нем. Прием заявок осуществлялся еще в феврале. Возможно, потенциальных участников не устроили финансовые условия предложенных сделок.

В качестве начальной максимальной цены по каждому лоту был выбран базовый уровень тарифа на перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств, утвержденный ранее властями Орловской области. Так, тариф на перемещение задержанных транспортных средств составляет 2011,35 рублей – такова стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах поселений до ближайшей специализированной стоянки.

Плюс по 30,5 рубля надо доплачивать за каждый километр перемещения транспортного средства за пределами населенных пунктов от места задержания до границ поселения. Потенциальным участникам аукциона также был предложен тариф на хранение задержанных транспортных средств: категории А – 31,17 рубля в час; категорий В и D массой до 3,5 тонн – 62,32 рубля в час; категорий B и D массой более 3,5 тонн, С и Е – 124,64 рубля в час; негабаритных транспортных средств – 186,96 рубля в час.

По условиям срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его перемещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. Оплата расходов за первые сутки хранения на специализированной стоянке не взимается. Кстати, принять участие в аукционе могло любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

