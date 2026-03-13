На Орловщине в ДТП погибли двое человек

Ещё один госпитализирован.

Авария произошла накануне в 19 часов. Местом действия стала трасса «Орёл — Тамбов» — её 148-й километр.

46-летний водитель ехал на автомобиле «Фольксваген Аморок» со стороны Ливен в сторону Ельца. В указанном месте он выехал на полосу встречного движения. Как уточнили в ГАИ Орловской области, в данном конкретном случае такой выезд не являлся нарушением.

Однако он всё равно привёл к ДТП. «Фольксваген» столкнулся с «Ладой Ларгус». За её рулём сидел 36-летний водитель. Отечественная машина двигалась в противоположном направлении.

В результате ДТП погиб водитель «Лады», а также его 37-летняя пассажирка. Кроме того, пострадала 33-летняя пассажирка «Фольксвагена». Её госпитализировали в Ливенскую ЦРБ (в травматологическое отделение).

