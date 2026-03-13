Около 1200 орловцев отправили в простой

Свыше трех процентов орловцев трудятся в режиме неполной занятости.

В Орловской области в четвертом квартале 2025 года 3,4 процента списочной численности работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по соглашению между работниками и работодателями. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,8 процента списочной численности работников. Такие оперативные данные озвучил Орелстат.

Так, по инициативе работодателя неполное рабочее время имели 780 работников орловских организаций, а еще 5529 человек трудились неполное время по соглашениям, заключенным ими с работодателями. Кроме того, 1223 работника находились в простое как по вине работодателя, так и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Стоит отметить и тот факт, что 13 570 орловских работников в четвертом квартале минувшего года находились в отпусках без сохранения заработной платы – впрочем, работники сами по своим заявлениям уходили в такие отпуска. Лидером здесь является сфера обрабатывающих производств, в которой в отпуска без сохранения зарплаты было отправлено 5575 работников, что составляет 19,4 процента от их общей среднесписочной численности.

В аналогичные отпуска были отправлены 1492 работника агропромышленного комплекса, 1342 работника сферы оптовой и розничной торговли, 1060 работников, занятых в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг. Орелстат привел еще один любопытный факт, оценив использование рабочего времени. Расчеты показали, что средняя фактическая продолжительность рабочего дня в Орловской области в 2025 году составила 7,12 часа. Она была меньше, чем в январе-декабре 2024 года, на 0,1 процента.

ИА “Орелград”