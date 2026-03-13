В Орле утвердили список территорий для голосования по благоустройству

Пока что перечень предварительный.

В него вошли сорок объектов. Соответствующее постановление подписал глава управления строительства Администрации Орла Никита Митряев.

Общественное обсуждение перечня территорий состоится с 16 по 26 марта. Обычно по его итогам список существенно сокращается.

Затем пройдёт голосование. Оно назначено на период с 21 апреля по 12 июня.

Орловцам предлагают поддержать дальнейшее благоустройство парка «Ботаника», городского парка, участков набережных Оки и Орлика, нескольких скверов и других общественных пространств. Ознакомиться с полным списком можно на сайте мэрии.

ИА «Орелград»