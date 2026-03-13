Орловцев призвали нарисовать Победу

Желающие могут принять участие во всероссийском патриотическом проекте.

Орловский областной центр народного творчества призвал желающих принять участие в недавно стартовавшем Всероссийском патриотическом проекте с международным участием «Рисуем Победу». Акция проводится Центральным штабом проекта, организатором выступает замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова. «В прошлом году акцию поддержали 1,5 миллиона человек. Прошу регионы провести масштабную информационную кампанию, чтобы и в этом году как можно больше участников смогли принять в ней участие», — сказала она.

Акция проводится с целью формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторы стараются вовлечь ее участников в живой диалог поколений и мотивировать их на создание художественных образов на основе услышанного и осознанного исторического материала.

К участию в акции принимаются детские художественные работы (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж), краткие тексты (как дополнительные материалы к художественной работе – по желанию), методические разработки работников образования и культуры, описательные и исследовательские материалы. Конкурсная программа включает в себя следующие номинации: «Рисуем и помним Великую Победу»; «Память и правда о Великой Победе»; «Наследники Великой Победы»; «Многонациональная Победа» – специальная номинация в Год единства народов России, посвященная вкладу в победу над фашизмом представителей разных национальностей.

Участие бесплатное, но важно знать, что работы принимаются только через их загрузку на официальном сайте акции. Как уточнили в Орловском областном центре народного творчества, принять участие в акции могут дети в возрасте от 4 до 18 лет, молодежь, педагоги и специалисты в сфере образования и культуры. Прием работ продлится по 1 мая 2026 года, подведение итогов пройдет в период с 2 по 8 мая, а имена победителей объявят 9 мая, в День Победы. Кстати, сразу после загрузки работы каждый автор получит электронный диплом участника народной акции.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”