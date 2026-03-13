В России банки начали быстрее рассматривать жалобы клиентов

13.3.2026 | 18:04 Новости, Экономика

Такие данные приводятся в исследовании агентства Frank RG.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

За второе полугодие 2025 года скорость обработки обращений выросла по всем продуктам – от 2,7 до 34,5 процента.

Как показало исследование, в среднем банки получают около 9–10 претензий на тысячу клиентов. Реже всего жалуются клиенты ВТБ – у них этот показатель составляет всего 3,6–6,4 обращения. На решение одной проблемы кредитным организациям требуется от трех до четырех с половиной дней.

Главным трендом в работе с претензиями аналитики назвали переход в цифровую среду и сокращение числа контактов с клиентом. Доля повторных обращений составила 8,3%, значит, большинство вопросов удается решить с первого раза. В среднем для решения проблемы нужно от 1,8 до 2,4 контакта, а в ВТБ в некоторых случаях хватает и одного.

Самым популярным каналом для жалоб пока остаются колл-центры (35%), но доля цифровых обращений растет. Претензии через чат обрабатываются быстрее всего – в среднем за 3,7 дня. Чаще всего клиенты жалуются на дебетовые карты (31,5%), реже всего – на депозиты (1,3%).

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

