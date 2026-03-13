В Орле появится доминанта высотой 45 метров и ценой 13 миллионов

Стало известно, на что Орел потратит бюджетный грант.

Мэр Юрий Парахин утвердил изменения в паспорт муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025-2027 годы». В нее заложено финансирование мероприятий, запланированных на 2026 год. Объем финансирования составит 13,1 миллиона рублей. Из них 12,626 миллиона рублей – это средства гранта, который город Орел выиграл в рамках недавно завершенного конкурсного отбора.

Как уже рассказывал «Орелград», отбор проводил департамент по проектам развития территорий Орловской области. Впрочем, соперников у города Орла не оказалось, он единственный из всех муниципалитетов подал заявку. Областную столицу признали победителем. Кстати, из указанных 12,626 миллиона рублей средства областного бюджета составляют всего 126 тысяч рублей. Оставшиеся 12,5 миллиона рублей поступили из федерального бюджета. Город Орел из своей казны добавит еще 473 тысячи рублей.

Деньги будут потрачены в рамках направления программы «Дизайн, производство, приобретение и установка арт-объектов и малых архитектурных форм». В соответствии с поправками, утвержденными мэром Юрием Парахиным, на 2026 год запланировано приобретение арт-объекта «Флагшток» высотой 45 метров с флагом Российской Федерации. Установить его решили в сквере Орловских литераторов. По мнению городских властей, «Флагшток» создаст масштабный патриотический символ, интегрированный в туристическую экосистему города.

Программой предусмотрено формирование визуальной доминанты. «Флагшток высотой 45 метров станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла, видимой с основных транспортных артерий. Это решает проблему отсутствия узнаваемого силуэта и создает «точку отсчета» для ориентирования туристов в городе», – следует из обновленного паспорта программы.

Кроме того, предусмотрено создание мультифункционального туристического хаба: территория вокруг флагштока позиционируется городскими властями как комплексная зона со смотровой площадкой с панорамным видом на исторический центр. Новый арт-объект постараются интегрировать в уже существующие туристические продукты. «Флагшток становится стартовой точкой для туристических маршрутов», – резюмируют авторы документа.

