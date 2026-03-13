У экс-полицейского изымут дом, землю и наличные

Фигурант не стал обжаловать решение об изъятии у него имущества

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, вступило в законную силу решение, вынесенное в январе 2026 года по иску прокурора Орловской области. Последний действовал в интересах Российской Федерации. Иск был подан к теперь уже бывшему сотруднику полиции и членам его семьи. Прокурор просил суд об обращении имущества в доход государства.

«Указанный иск основан на том, что Гладков А.В. являлся сотрудником отделения экзаменационной работы ГИБДД УМВД России по Орловской области, в связи с чем был обязан ежегодно представлять справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Вместе с тем, в одну из декларационных кампаний Гладков А.В. задекларировал приобретенный на свое имя дом и участок, указав в качестве источника средств заведомо ложные сведения».

Из прокурорского иска следовало, что Гладков за счет незаконно полученных за десять лет денег приобретал различное имущество, в том числе два автомобиля и три квартиры. Покупки он оформил на родственников «с целью придания законности сделкам». Кроме того, экс-полицейский стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. В ходе следствия у него в доме был проведен обыск и изъято более четырех миллионов рублей. По мнению прокурора, такая сумма не могла быть получена законным путем.

«По изложенным основаниям прокурор поставил перед судом вопрос об обращении перечисленного имущества в собственность Российской Федерации, – информирует пресс-служба Орловского районного суда. – Суд по результатам рассмотрения спора пришел к выводу об отсутствии доказательств приобретения Гладковым земельного участка и жилого дома на законно полученные денежные средства, а также законного источника дохода, позволяющего осуществить накопление изъятой денежной суммы, в связи с чем изъял указанное имущество в собственность Российской Федерации».

Однако в отношении другого имущества, фигурировавшего в иске, суд требования оставил без удовлетворения. Он проверил официальные доходы экс-полицейского и членов его семьи и пришел к выводу, что документально подтвержденный и законно полученный совокупный семейный доход позволял приобрести данное имущество. «Сторонами решение суда не обжаловалось, на основании чего оно вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба суда.

ИА “Орелград”