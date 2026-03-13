«Вам не стыдно?»: орловцы выступили против дороги

Состоялись публичные слушания по улице Береговой в поселке Плещеево Орловского округа.

Конфликт был заложен десятки лет назад. Раньше территория Плещеевской ЦРБ имела площадь около 9 гектаров. При передаче здравоохранения с одного уровня власти на другой участок под больницей стал в три раза меньше. Зато появились частные дома и наделы для личного подсобного хозяйства. Один из участков решили использовать по иному профилю – для строительства медицинского центра. Идею рассматривали несколько инвесторов, видимо, не вдохновившись перспективами, переуступали право аренды друг другу.

В итоге рядом с Плещеевской ЦРБ есть условный медцентр площадью около 40 кв. м со степенью готовности 4%. Жители улицы Береговой оценивают его как «мешок цемента». Доступ к строящемуся медцентру через территорию ЦРБ был запрещен в связи с необходимостью обеспечить антитеррористическую защищенность объекта. Тогда собственник участка через суд добился проезда со стороны улицы Береговой. Следующим этапом стала разработка проекта межевания с обозначением красных линий, которые символизируют будущую дорогу и тротуар – в общее пользование предложили выделить полосу шириной 9 метров.

11 марта предложенный проект рассмотрели на публичных слушаниях в администрации Орловского округа. Единственным заинтересованным в «красных линиях» лицом оказался предприниматель Станислав Войтович. В слушаниях принимали участие три его представителя. Собственники остальных наделов и домов выступили с критикой проекта. Они заявили, что проезд к медцентру обеспечен, все препятствия устранены. Предложенные красные линии прошли по одному из домов, указали граждане, у других полоса отвода – прямо на пороге. Также дорога нарисована на зеленой зоне.

«Столетнюю аллею вырубить? Это кошмар. Вам не стыдно?» – воскликнул почетный гражданин Орловского района Валерий Аболмасов.

По обсуждаемой территории проходит множество сетей. При вероятном строительстве дороги трубы «вывернет», опасаются орловцы. Оценка проекта со стороны ресурсоснабжающих организаций не была предоставлена. Также орловцы указали на перепад высот на территории – уклон почти 21 градус.

Кроме того, любопытно, что проект межевания касается только части улицы Береговой (от «Орел – Болхов» до недостроенного медцентра). Фактически улица другой протяженности и конфигурации, отметила заместитель главы ОМО Ольга Аксютина.

«Поставили сарайчик и хотите к нему проспект. Сотни миллионов Орловский округ потратит на Войтовича?» – предположил Валерий Аболмасов.

Ольга Гречун представитель ИП Войтович С.В. заявила, что о самом строительстве дороги речь вообще не идет. «Это выделение участка под УДС». Далее обеспечение уже на администрации округа. По ее мнению, к изъятию частной собственности «красные линии» не приведут [отметим, судебная практика иная].

Дороги в представленном формате не будет, подтвердил и начальник дорожно-строительного управления администрации ОМО Игорь Алехин. Всепогодный подъезд к домам обеспечен.

«Необходимости в новой дороге нет. Будем поддерживать в нормативном состоянии».

По его словам, в сложившейся ситуации это «проезд», который по нормам должен быть лишь 4,5 метра.

«Вам не нужна дорога, тротуары, освещение?» – спросил представитель предпринимателя.

«Нет», – уверенно отозвались орловцы.

Результаты публичных слушаний будут направлены в управление градостроительства Орловской области для принятия окончательного решения.

Напомним, прокурор подал иск с требованием лишить бизнесмена прав на землю и недострой, так как участок не имеет законного проезда. Рассматривался вариант возвращения земли Плещеевской ЦРБ, которая нуждается в парковке и зоне отдыха. В ответ Войтович подал встречный иск к соседям и властям, требуя убрать препятствия и восстановить ему проезд, который исчез.

Когда участок только давали в аренду (в 2013 году), доступ к нему был. То, что проезд ликвидирован позже из-за действий других лиц, не делает первоначальную сделку недействительной, поэтому суд решил, что участок сформирован законно. Недострой — реальный объект, который сносить нельзя. Суд «вырезал» дороги обратно из участков соседей, установив новые смежные границы по координатам, предложенным экспертом.

