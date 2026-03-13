В Орле в медицинский тариф включили беспилотники

Тарифное соглашение на оплату медпомощи получило дополнение.

Дополнительное соглашение № 1 заключено к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2026 год». Последнее было утверждено 16 января 2026 года. Обзор новшеств провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Согласно внесенным изменениям структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя в том числе: расходы на использование беспилотных авиационных систем (транспортных средств) для транспортировки биоматериалов, лекарственных препаратов и иных медицинских грузов; расходы на финансовую аренду объектов (лизинг), а также выкуп предмета лизинга», – сообщают аналитики.

Кроме того, соглашение дополнено условиями применения искусственного интеллекта в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС. Так, применение ИИ теперь учтено в тарифах на первичное или повторное посещение врача по медицинской профилактике, профилактический и диспансерный прием у врача, профилактический, диспансерный и лечебно-диагностический прием у врача-терапевта, первичное или повторное профилактическое консультирование по коррекции факторов риска.

«Медицинская помощь, оказываемая пациентам одновременно по двум и более клинико-статистическим группам заболеваний, осуществляется также в случае выявления у маломобильного гражданина в ходе проведения диспансеризации в стационарных условиях заболеваний и (или) состояний, требующих оказания ему специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и оказания медицинской организацией, проводившей диспансеризацию в стационарных условиях, соответствующей медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации», – продолжают аналитики.

Кроме того, в рамках дополнительного соглашения скорректирован перечень расходов, не входящих в расчет базового подушевого норматива финансирования медицинских организаций, имеющих прикрепленных лиц. В него включены расходы на: неинвазивное пренатальное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери); определение РНК-вируса гепатита С в крови методом полимеразной цепной реакции; лабораторную диагностику для пациентов с хроническими вирусным гепатитом С (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита С).

«Установлено, что оплату за проведение консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой при оказании медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой формах осуществляет медицинская организация, запросившая консультацию с применением телемедицинских технологий, – сообщают аналитики. – Тарифы на выявление изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения, приводятся с учетом инфраструктуры центров здоровья».

