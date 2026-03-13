В Заводском районе Орла может затопить 223 жилых дома

В них проживают около 1120 человек.

Об этом стало известно на заседании районной депутатской группы. Информацию сообщили в пресс-службе горсовета Орла.

Такие последствия прогнозируются в случае, если вода поднимется на 8 метров 66 сантиметров.

На данный момент сотрудники территориального управления по Заводскому району обошли 203 дома, находящихся в группе риска, и собрали контактные данные жильцов. В случае чрезвычайной ситуации это поможет отреагировать на неё оперативно и эффективно.

В свою очередь депутаты дали Администрации Орла ряд рекомендаций по подготовке к паводку.

ИА «Орелград»