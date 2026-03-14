В Орловской области резко подорожали жилищные услуги

В январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги в Орловской области повысились на 1,4 процента, в том числе: на продовольственные товары – на 1,6 процента, на непродовольственные товары – на 0,6 процента, на услуги – на 2,4 процента. Такие оперативные данные привел Орелстат.

Особенно обращает на себя внимание рост цен на услуги, и в данном секторе имеется свои «лидеры». Так, жилищные услуги в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года поднялись в цене на 4,6 процента, а по сравнению с январем 2025 года они подорожали на 8,4 процента. Заметно вырос ценник на услуги по управлению и обслуживаю домов. По сравнению с декабрем прошлого года данные услуги подорожали всего на 1 процент, а по сравнению с январем 2025 года они поднялись в цене на 7,2 процента.

Коммунальные услуги в Орловской области по сравнению с декабрем подорожали на 1,5 процента, а в годовом измерении рост их стоимости составил ощутимые 13,3 процента. Обращает на себя внимание и рост суммы взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. По оценке Орелстата, в январе взнос поднялся в цене сразу на 9,8 процента.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета на днях подвели итоги мониторинга правоприменения Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области». В своем отчете парламентарии отметили, что ежегодное увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт предусмотрено федеральным и региональным законодательством. Повышение тарифа обусловлено ростом стоимости строительных материалов и работ по капитальному ремонту.

«Ежегодное увеличение размера взноса на капитальный ремонт не менее, чем на уровень инфляции, позволит скомпенсировать рост цен на строительные материалы и работы, а также позволит увеличить фонд капитального ремонта, а, следовательно, и возможности проведения работ по капитальному ремонту», – говорится в отчете о мониторинге.

Депутаты отмечают, что взнос на капитальный ремонт в Орловской области не повышался на протяжении шести лет. В период с 2015 по 2020 год он оставался на уровне 6,6 рубля за один квадратный метр общей площади дома и только в 2021 году был увеличен до 6,86 рубля за квадратный метр. С тех пор он вырос вдвое. Но по-прежнему остается одним из самых низких в Центральном федеральном округе, даже несмотря на инфляционные процессы.

«Регион продолжал исполнять обязательства ежегодной реализации программы комплексного капитального ремонта многоквартирных домов, а также подпрограммы по досрочному ремонту крыш и замене лифтов, отработавших назначенный срок службы», – отмечено также в депутатском отчете.

