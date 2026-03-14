Криминальная активность населения Орловщины снизилась

В Орловской области количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11,5 процента. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, опубликовавшая краткий отчет о Координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава региона Андрей Клычков. Участники проанализировали состояние правопорядка на территории области в прошлом году и обсудили прогноз развития ситуации на 2026 год. В частности, была отмечена «стабильная тенденция снижения криминальной активности населения».

«Благодаря реализованным мерам обеспечен контроль оперативной обстановки. Снизилось число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких. Общие усилия по обеспечению правопорядка сегодня дают нам основания говорить об успешной реализации программ социально-экономического развития, прежде всего, национальных проектов», – отметил Андрей Клычков.

По данным УМВД России по Орловской области, в течение 2025 года в органы внутренних дел поступило и было рассмотрено 146,8 тысячи заявлений и сообщений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. На официальный сайт УМВД поступило 3523 обращения, на «телефон доверия» – 2564 звонка. Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировано 6613 преступлений. В 23 районах была отмечена динамика снижения регистрации преступлений, наиболее существенно это проявилось в Новосильском, Верховском и Залегощенском районах.

В структуре преступности в прошлом году доля преступлений против собственности составила 59,5 процента. На втором месте с долей 10,7 процента оказались преступные посягательства против личности, на третьем с долей 8 процентов – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Преступления экономической и коррупционной направленности остались на четвертом месте, их доля составила 7,3 процента.

По отдельным видам преступлений отмечается снижение, по сравнению с предыдущим годом, количества совершенных убийств и покушений на убийство, разбойных нападений и грабежей, общего количества краж, в том числе из квартир, краж и угонов транспортных средств, фактов фальшивомонетничества.

Участники также подчеркнули, что реализация мероприятий региональной «дорожной карты» по противодействию кибермошенничеству, а также ряд принятых законодательных мер на федеральном уровне способствовали сокращению регистрации общеуголовных мошенничеств на 18,3 процента. Основная часть из них продолжает совершаться дистанционным способом, но и число дистанционных афер снизилось на 15,3 процента. В целом в пролом году было раскрыто 181 такое преступление.

ИА «Орелград»