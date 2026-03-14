Оператора капремонта проверили в плановом режиме

Результаты плановой выездной проверки обнародовала администрация губернатора.

Плановая выездная проверка проводилась на основании приказа администрации губернатора и правительства Орловской области. Ее провели специалисты главного контрольного управления губернатора, посетившие некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Предметом проведения плановой выездной проверки являлось соблюдение регоператором требований постановления правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Был проверен период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года. В результате были выявлены определенные нарушения.

Ревизоры выяснили, например, что в рамках реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» регоператором заключено 16 договоров «о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» вместо договоров «строительного подряда». В ряде случаев Фондом капитального ремонта при размещении извещений на участие в электронных аукционах не были указаны необходимые виды работ.

В 40 случаях документация об электронных аукционах к извещениям о проведении электронных аукционов была утверждена без указания даты и номеров приказов, подтверждающих утверждение документации. В одном случае в реестре договоров регоператор опубликовал акт о приемке работ, выполненных на объекте не по тому адресу, который был указан в договоре.

Нарушением проверяющие сочли и отсутствие в реестре договоров о проведении капитального ремонта документов и информация об исполнении договоров, в том числе информации об их оплате, о начислении неустоек, штрафов и пеней в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками своих обязательств. Восемнадцать актов о приемке выполненных работ были направлены Фондом капитального ремонта в уполномоченный финансовый орган для опубликования в реестре контрактов с нарушением установленного срока от 5 до 76 рабочих дней.

Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена в департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области для сведения. Также материалы проверки были направлены в прокуратуру региона.

