В Орловской области усилили надзор за уголовником

14.3.2026 | 12:00 Криминал, Новости

После освобождения из колонии он уже минимум шесть раз нарушил условия.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский районный суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению заместителя начальника ОМВД России «Орловский», который просил об установлении дополнительных административных ограничений в отношении местного жителя Б. Последний ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, срок он отбывал в исправительной колонии строгого режима № 2 в городе Ливны.

Перед освобождением Ливенский районный суд установил в отношении него административный надзор, который предусматривает определенные ограничения и обязанности. Учитывая тяжесть статьи, по которой мужчина был осужден, административный надзор установлен на восемь лет. В течение этого срока бывшего заключенного обязали трижды в месяц являться в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.

«Административным ответчиком обязанность являться в орган внутренних дел надлежащим образом не исполнялась, в связи с чем Б. в 2025 году более 6 раз привлекался к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – Выслушав стороны по делу, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что административные исковые требования заместителя начальника ОМВД России «Орловский» являются обоснованными и подлежат удовлетворению».

Административный надзор за уголовником усилили. Отныне он обязан являться в органы внутренних дел для регистрации четыре раза в месяц, то есть фактически ему предписали отмечаться в полиции каждую неделю. Решение суда вступило в законную силу. Ограничения призваны мотивировать бывшего заключенного на ведение законопослушного образа жизни. Подобные обязательства предусмотрены законом, в том числе, для предупреждения рецидивной преступности.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

