В Орловской области усилили надзор за уголовником

После освобождения из колонии он уже минимум шесть раз нарушил условия.

Орловский районный суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению заместителя начальника ОМВД России «Орловский», который просил об установлении дополнительных административных ограничений в отношении местного жителя Б. Последний ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, срок он отбывал в исправительной колонии строгого режима № 2 в городе Ливны.

Перед освобождением Ливенский районный суд установил в отношении него административный надзор, который предусматривает определенные ограничения и обязанности. Учитывая тяжесть статьи, по которой мужчина был осужден, административный надзор установлен на восемь лет. В течение этого срока бывшего заключенного обязали трижды в месяц являться в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.

«Административным ответчиком обязанность являться в орган внутренних дел надлежащим образом не исполнялась, в связи с чем Б. в 2025 году более 6 раз привлекался к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – Выслушав стороны по делу, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что административные исковые требования заместителя начальника ОМВД России «Орловский» являются обоснованными и подлежат удовлетворению».

Административный надзор за уголовником усилили. Отныне он обязан являться в органы внутренних дел для регистрации четыре раза в месяц, то есть фактически ему предписали отмечаться в полиции каждую неделю. Решение суда вступило в законную силу. Ограничения призваны мотивировать бывшего заключенного на ведение законопослушного образа жизни. Подобные обязательства предусмотрены законом, в том числе, для предупреждения рецидивной преступности.

ИА «Орелград»