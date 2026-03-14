«Крытый рынок» крупно задолжал мэрии Орла

Долг у предприятия накопился за аренду «муниципальной» земли.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ) к обществу с ограниченной ответственностью «Крытый рынок». Напомним, эта организация базируется в Орле на улице Лескова. УМИЗ просило суд о взыскании задолженности по арендной плате. По мнению чиновников, задолженность на момент подачи иска составляла 5,115 миллиона рублей. Плюс чиновники просили взыскать с рынка пени в размере около 130 тысяч рублей.

Ответчик требования не признал, заявил о пропуске срока исковой давности, а также возражал относительно права истца пересматривать размер арендной платы в одностороннем порядке, обратив внимание суда на то, что «с апреля 2024 года арендная плата возросла с 10 000 рублей до 115 000 рублей». Как установил суд, договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, стороны подписали в январе 2018 года.

Предметом договора являлся участок площадью 6733,5 квадратных метров, расположенный на улице Лескова. Вид разрешенного использования этой земли: «эксплуатация и обслуживание крытого рынка». На участке расположено здание крытого рынка общей площадью 3657,9 квадратных метров. Срок действия договора был установлен по 31 декабря 2023 года. Договор одновременно являлся актом приема-передачи земельного участка.

Арендная плата за участок была установлена в размере 204,6 тысячи рублей в год. Чиновники пояснили, что размер арендной платы определялся на основании порядка, утвержденного постановлением правительства Орловской области. И он действительно мог пересматриваться арендодателем в одностороннем порядке на основании постановления правительства региона.

Арбитражный суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Он постановил взыскать с «Крытого рынка» в пользу управления муниципального имущества и землепользования задолженность по договору аренды земельного участка в размере 3,122 миллиона рублей, а также пени в размере 30 тысяч рублей. То есть требования чиновников были значительно снижены. Обе стороны имеют право обжаловать вынесенное решение в апелляционном порядке.

