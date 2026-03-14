Орловца осудили за домашнее насилие

Колпнянский районный суд вынес приговор по делу о нанесении побоев.

Колпнянский районный суд рассмотрел уголовное дело о нанесении побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшей. Фигурантом стал местный житель, который ранее уже имел судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Очередное преступление он совершил осенью прошлого года, причем для этого ему даже не пришлось выходить из дома. В тот день он был нетрезв, и у него возникла ссора с бывшей супругой.

Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина избил женщину, «испытывая личную неприязнь на почве произошедшей ссоры». Причем избивать он ее начал, когда она лежала на кровати. Фигурант подошел к ней и не менее трех раз ударил ее по лицу ладонями. Затем он схватил женщину и сбросил ее с кровати на пол, после чего не менее трех раз ударил ее ногой. Женщине удалось превозмочь боль и встать, но подсудимый толкнул ее, снова свалив с ног.

Упавшую на пол женщину он обхватил сзади за шею рукой и начал ее душить. К счастью, подсудимый не убил свою жертву и отпустил ее после нескольких жутких секунд удушения. Следствие и суд установили, что данный гражданин своими действиями причинил потерпевшей «физическую боль и телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности». Этого хватило для возбуждения уголовного дела.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С его слов, в трезвом виде он такого не сделал бы. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в частности, тот факт, что у подсудимого имеются малолетние дети. Кроме того, подсудимый извинился перед потерпевшей. В то же время в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, был признан факт совершения преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 7 месяцев. В течение этого срока осужденному запретили без разрешения надзирающего органа изменять свое место жительства и выезжать за пределы территории Колпнянского района. Ему также запрещено уходить из места постоянного проживания в период с 22 до 6 часов ежедневно. Один раз в месяц он обязан являться для регистрации в уполномоченный орган. Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу, подытожила пресс-служба Колпнянского районного суда.

