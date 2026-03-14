Собственные риски нарушения закона оценили мценские чиновники

Высоким оказался риск совершения нарушений при закупках.

Администрация города Мценска утвердила карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2026 год. Фактически получилось описание рисков. Решение принято в соответствии с указом президента Владимира Путина «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Кроме того, еще в начале 2025 года администрации города Мценска распорядилась об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Согласно карте комплаенс-рисков как высокий определен риск нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. В качестве оснований для такой оценки в мэрии называют недостаточную проработку технической части документации о закупках, сокращение времени на подготовку и согласование такой документации, неглубокий анализ поданных заявок и отсутствие достаточной квалификации у специалистов.

Высоким также признан риск внесения необоснованных изменений условий контрактов в ходе их исполнения и неприменения ответственными лицами комплекса мер по профилактике нарушений в сфере закупок. А вот риск совершения нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении земельных участков на торгах или без торгов, а также при предоставлении имущества в аренду и безвозмездное пользование оценен как незначительный. Видимо, с этим в городе все в порядке.

Такая же оценка дана риску заключения соглашений, которые могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции. Нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукциона по предоставлению прав на размещение нестационарных торговых объектов вообще признаны маловероятными, поскольку данный риск квалифицирован как низкий.

Администрация города Мценска одновременно утвердила «дорожную карту» и приказала своим структурным подразделениям, в том числе со статусом юридического лица, обеспечить ее реализацию. В «дорожную карту» включено: проведение мониторинга изменений законодательства о закупках; ведение текущего контроля закупочной деятельности; усиление внутреннего контроля за соблюдением специалистами мэрии антимонопольного законодательства; анализ допущенных нарушений и жалоб, поступающих на рассмотрение в УФАС по Орловской области; учет в работе ранее принятых решений по таким жалобам; повышение квалификации ответственных специалистов и др.

ИА “Орелград”