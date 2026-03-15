На Орловщине предложения для инвесторов станут доступнее

В регламент формирования и ведения инвестиционной карты внесены изменения.

Регламент формирования и ведения инвестиционной карты Орловской области, утвержденный распоряжением губернатора в декабре 2022 года, претерпел определенные изменения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков. Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, распоряжением губернатора установлен порядок внесения и верификации сведений об инвестиционных предложениях, опубликованных на инвестиционной карте Орловской области, которая, в свою очередь, размещена на инвестиционной карте Российской Федерации.

«Инвестиционные предложения, направленные на продвижение приоритетных направлений инвестиционного развития, закрепленных в инвестиционной декларации Орловской области, поиск инвестора, а также взаимодействие с ним для последующей реализации инвестиционного проекта формируются (осуществляются) агентством развития Орловской области совместно с департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области», – отмечают аналитики.

При формировании инвестиционного предложения агентство развития определяет сегменты рынка, в которых возможна реализация инвестиционного проекта, анализирует и подбирает предварительные условия реализации инвестиционного проекта, а также собирает данные о его ресурсном обеспечении. Инвестиционное предложение должно быть согласовано с заместителем губернатора по планированию, экономике и финансам, а также с должностным лицом или структурным подразделением администрации муниципального образования, а именно с местным «уполномоченным на оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение новых инвесторов».

«Инвестиционное предложение носит информационный характер для неопределенного круга инвесторов и размещается на инвестиционном портале Орловской области в подразделе «Инвестиционные предложения» раздела «В помощь инвестору», а также на инвестиционной карте Орловской области, размещенной на инвестиционной карте Российской Федерации», – добавили аналитики. Поправками также скорректирован график разработки инвестиционной карты Орловской области и сроки ее актуализации.

Ранее в Орле состоялась презентация книги, посвященной уникальным особенностям и перспективам развития Орловщины. Она была издана по инициативе Орловского регионального отделения «Опоры России» за счет субсидии из бюджета области. Как пояснили в пресс-службе губернатора, целью проекта является привлечение туристических потоков и инвестиций через работу по укреплению имиджа региона.

«В книге собраны интересные факты о локациях для активного и семейного отдыха, народных промыслах, о святых местах, театрах и музеях, гастрономических брендах – краткая информация обо всех значимых аспектах, которые могут заинтересовать путешественников, помочь им сориентироваться в возможностях региона, выбрать маршрут по душе», – уточнили в пресс-службе губернатора.

