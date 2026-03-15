Библиотеке Тургенева выдали новое охранное обязательство

15.3.2026 | 10:00 Культура, Новости

Предыдущий документ признан утратившим силу.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов утвердил новое охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Здание библиотеки им. И.С. Тургенева». Оно расположено на улице Ленина во Мценске. Памятник датируется концом XVIII – началом XIX века.

Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. У здания до последнего времени имелось охранное обязательство, утвержденное в феврале 2021 года. Однако новым приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия оно признано недействительным, причина решения в документе не уточняется.

Здание библиотеки им. И.С. Тургенева получило особый статус в соответствии с решением Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области». В 2024 году управление по государственной охране объектов культурного наследия утвердило границы его территории и установило правовой режим ее использования. В том же году был утвержден предмет охраны объекта.

Согласно новому охранному обязательству на территории памятника запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик. Исключение сделано для работ по сохранению здания или его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Собственник обязан за свой счет поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без ухудшения его физического состояния и изменения предмета охраны. Ему запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры.

ИА «Орелград»


