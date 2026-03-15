Библиотеке Тургенева выдали новое охранное обязательство

Предыдущий документ признан утратившим силу.

Начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов утвердил новое охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры «Здание библиотеки им. И.С. Тургенева». Оно расположено на улице Ленина во Мценске. Памятник датируется концом XVIII – началом XIX века.

Он включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. У здания до последнего времени имелось охранное обязательство, утвержденное в феврале 2021 года. Однако новым приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия оно признано недействительным, причина решения в документе не уточняется.

Здание библиотеки им. И.С. Тургенева получило особый статус в соответствии с решением Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области». В 2024 году управление по государственной охране объектов культурного наследия утвердило границы его территории и установило правовой режим ее использования. В том же году был утвержден предмет охраны объекта.

Согласно новому охранному обязательству на территории памятника запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик. Исключение сделано для работ по сохранению здания или его отдельных элементов, историко-градостроительной или природной среды. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ. Собственник обязан за свой счет поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии без ухудшения его физического состояния и изменения предмета охраны. Ему запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры.

