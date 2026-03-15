Орловчанка засудила гипермаркет за травму

Суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, гражданское дело было рассмотрено по иску местной жительницы к обществу с ограниченной ответственностью «Лента». Она просила о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, штрафа и расходов, понесенных ею на лечение. В иске женщина указала, что упала и получила травму, выходя из гипермаркета «Лента», – она была травмирована автоматической дверью, установленной на входе/выходе гипермаркета.

«Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между непринятием мер ответчиком ООО «Лента» к обеспечению безопасного посещения магазина потребителем и падением истца в результате непроизвольного закрытия автоматических дверей и как следствие получением травмы, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – На основании чего взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, расходы на лечение, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок».

Тем временем Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело по иску другой местной жительницы, просившей о взыскании денежных средств из-за производственной травмы. По информации пресс-службы облсуда, травму женщина получила при выполнении своих должностных обязанностей – она пыталась починить неисправную поилку для птиц, и ее руку затянуло в вытяжной вентилятор. Последний, вопреки правилам, не был защищен специальной решеткой.

«Работодателем был составлен акт о несчастном случае на производстве, с которым истец не согласилась и обратилась в Государственную инспекцию труда по Орловской области для проведения дополнительного расследования, – информирует пресс-служба Орловского облсуда. – По результатам расследования несчастного случая государственным инспектором труда было установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, виновными лицами признаны руководитель работодателя и непосредственный начальник истца».

Исковые требования пострадавшей были удовлетворены в полном объеме. Суд взыскал с работодателя в пользу истца разницу между утраченным заработком и выплаченным пособием по временной нетрудоспособности в размере 179,7 тысячи рублей, сумму утраченного заработка в связи с утратой профессиональной трудоспособности в размере 192,5 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

ИА “Орелград”