Частным школам и детсадам выделили 136 миллионов рублей

Средства негосударственные учреждения получат из областного бюджета.

Соответствующий приказ издал департамент образования Орловской области. Средства из областного бюджета выделяются на компенсацию затрат по финансовому обеспечению получения образования в негосударственных, то есть частных образовательных организациях в 2026 году. Условия субсидирования ранее утвердило правительство региона. Департамент же утвердил распределение субсидий. Всего из областного бюджета на указанные цели выделено 136,4 миллиона рублей.

Субсидии получат десять частных образовательных организаций. Управлению финансов департамента образования Орловской области поручено обеспечить заключение соглашений с получателями субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Самая крупная субсидия в размере 54,6 миллиона рублей предназначена для автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Сельскохозяйственная гимназия им. П.А. Столыпина», самая скромная в размере 2,83 миллиона рублей – для частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского».

Субсидии частникам на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения общего образования в регионе выдаются ежегодно. Так, в 2025 году объем субсидии, выделенный негосударственным общеобразовательным организациям, составил 125,4 миллиона рублей. По оценкам областных властей, доля образовательных организаций негосударственного сектора, реализующих программы общего образования, в регионе на начало 2026 года составила 2,1 процента от общего количества общеобразовательных организаций всех форм собственности.

Упомянутая выше Сельскохозяйственная гимназия им. П.А. Столыпина является относительно новой организацией – она открылась в сентябре 2024 года. В целом в 2025/2026 учебном году в негосударственных общеобразовательных организациях Орловской области обучаются 1092 человека. Не обходится и без проблем. Например, в прошлом году была приостановлена деятельность по образовательным программам начального общего образования и дополнительного образования детей частной «Православной школы во имя святителя Николая Чудотворца» села Альшань Орловского муниципального округа – до фактического устранения выявленных нарушений. Соответствующий приказ департамент образования Орловской области издал в сентябре 2025 года.

