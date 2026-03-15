ЕР провела в Ростове-на-Дону второй окружной форум «Есть результат!», посвященный жилью и комфортной городской среде

В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум Единой России «Есть результат!». Жилье и комфортная городская среда стали ключевыми темами окружного форума ЮФО.

В нем приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов Южного федерального округа, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.

Предложения по благоустройству, поддержке молодежи, внедрению новых технологий, трудоустройству ветеранов СВО и безопасности дорог обсуждались экспертами во время круглых столов. Также инициативы оставляют жители всех регионов РФ на сайте естьрезультат.рф.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что за 5 лет народная программа в части развития жилищной сферы и благоустройства городской среды реализована успешно в сферах благоустройства, социальной газификации, аварийного жилья, семейной ипотеки, дорожного строительства и ЖКХ. А повышение качества ЖКУ станет одним из ключевых направлений новой Народной программы ЕР.

«Единая Россия несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков», – отметил Владимир Якушев.

Партия «Единая Россия» представила инициативы по поддержке молодежи, включая «молодежные стройки», квоты для студенческих архитектурных бюро, новые стандарты студенческих общежитий и льготную ИТ-ипотеку.

«Общежитие для студента — это полноценное место жизни молодого человека. Мы предлагаем обновить более 800 объектов и выделять 10–15% квартир под семейные блоки, чтобы студенты могли комфортно жить и воспитывать детей», — отметил руководитель проектно-консалтингового бюро в сфере городской среды Алексей Санин.

В новую Народную программу «Единой России» войдут и предложения по внедрению инновационных технологий в городском хозяйстве. Участники круглых столов выступили с инициативой, предложив включить введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях и качественную трансформацию вокзалов страны.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил «Единую Россию» за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов: строить жилье, дороги, благоустраивать общественные пространства. Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу «Единой России».

«Есть молодежь, которая пока не все может, но хочет. И мы очень надеемся, что молодые люди в составе «Единой России» смогут реализовать себя на различных участках работы в нашей стране», – заключил он.

ИА “ОРЕЛГРАД”