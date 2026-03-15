Искажения бухгалтерии в Орловском округе потянули на 16 миллионов рублей

Стали известны основные причины выявленных КСП нарушений.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Окружного совета заслушали и приняли к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Орловского муниципального округа о деятельности в 2025 году. Всего было проведено 100 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем проверенных средств составил 1,042 миллиарда рублей, нарушений выявлено на общую сумму 22,171 миллиона рублей. При этом объем уже устраненных нарушений оценивается в 17,101 миллиона рублей, или 77,9 процента от всей суммы выявленных нарушений.

По данным КСП, в муниципальных бюджетных учреждениях наиболее распространенными и существенными нарушениями являются искажение бухгалтерской отчетности (на 16 миллионов рублей, что составляет 72,2 процента в общем объеме нарушений) и искусственное дробление закупок (на 2,551 миллиона рублей, что составляет 11,5 процента в общем объеме нарушений). Кроме того, КСП выявила неправомерные расходы бюджетных средств на сумму 1,432 миллиона рублей, что составляет 6,5 процента в общем объеме нарушений.

Что касается других итогов деятельности КСП, то за минувший год она выявила нарушения по оплате труда на 564,1 тысячи рублей, факты неисполнения плана финансово-хозяйственной деятельности – на 331,4 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных средств – на 153,8 тысячи рублей. Прочие нарушения, не классифицированные в персонализированном порядке, сообща потянули на 1,136 миллиона рублей.

«В целях устранения выявленных в ходе проверок нарушений, в адрес руководителей учреждений были направлены предписания, установлены конкретные сроки устранения нарушений и предоставления информации о принятых мерах. Материалы контрольных мероприятий направлялись в прокуратуру Орловского района и учредителям муниципальных бюджетных учреждений», – следует из отчета.

Контрольно-счетная палата также отмечает, что результативность ее работы «в части принятия мер по устранению выявленных нарушений напрямую зависит от действий должностных лиц учреждений, главных распорядителей бюджетных средств округа для данных учреждений и органов местного самоуправления, в адрес которых направлялись представления по устранению нарушений». За выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности были привлечены 10 человек – им было объявлено семь замечаний и три выговора.

ИА “Орелград”