Подрядчик отсудил недоплату за ремонт «прогнившего спортзала»

При этом орловский арбитраж снизил заявленные требования практически втрое.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новый стиль» к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно-спортивный центр поселка Биофабрика». Последний базируется на территории Орловского муниципального округа. Истец просил взыскать с ответчика крупную сумму, которую, по его мнению, ответчик не доплатил за выполненные работы.

Речь идет об итогах выполнения контракта, который стороны заключили в августе 2023 года. «Новый стиль» обязался выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания МБУК «КСЦ поселка Биофабрика» в соответствии с локальным сметным расчетом. Цена контракта составляла 4,57 миллиона рублей. Объект был передан подрядчику 16 августа 2023 года, а уже на следующий день стороны составили акт осмотра здания.

Из него следовало, что «кровля объекта имеет течи, о чем свидетельствуют следы потеков на потолках и стенах помещений, отслоений шпатлевочных и покрасочных слоев; перекрытия помещения в районе сцены имеют сквозные обрушения; утеплитель и мусор с чердачного помещения обрушился на первый этаж». Неудовлетворительное состояние перекрытий также было отражено в письме подрядчика, которое он направил заказчику в сентябре 2023 года.

В сентябре же подрядчик уведомил заказчика о том, что «обнаружил виды работ, не учтенные в сметной документации, но необходимые для исполнения обязательств по контракту». И просил согласовать проведение «обнаруженных» работ. Заказчик поначалу в этом отказал. Но после бурной переписки стоимость работ по контракту все-таки была увеличена на 196 тысяч рублей. Однако в декабре 2023 года заказчик заявил об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Спустя еще две недели подрядчик разместил в Единой информационной системе закупок документы о сдаче-приемки работ по контракту на дату его расторжения, на общую сумму 2,028 миллиона рублей.

Ее и просил взыскать с ответчика истец, посчитав указанную сумму задолженностью за фактически выполненные работы. Суд проверил расчеты и даже назначал экспертизу и решил исковые требования удовлетворить частично. Он постановил взыскать с МБУК «Культурно-спортивный центр поселка Биофабрика» в пользу «Нового стиля» задолженность за фактически выполненные работы в размере 779,9 тысячи рублей, а также 18,6 тысячи рублей пени за просрочку оплаты выполненных работ. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»