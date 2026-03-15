На Орловщине насчитали 43 вакансии для земских работников культуры

Перечень вакансий утвержден приказом профильного регионального департамента.

Департамент культуры Орловской области актуализировал перечень вакантных должностей работников культуры, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты в 2026 году. Речь идет о проекте «Земский работник культуры». Напомним, что в его рамках единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей предоставляется гражданам РФ, переехавшим на работу в сельский населенный пункт или малый город с населением до 50 тысяч жителей. Выплаты положены только тем работникам, которые трудоустроятся на «целевые» рабочие места. Их список и утвердил департамент культуры.

В текущей версии документа насчитывается 43 вакансии. В их числе: преподаватель по классу «Гитара» (Глазуновская детская школа искусств); преподаватели эстрадного отделения, классов народных инструментов и духовых инструментов (Дмитровская детская школа искусств); преподаватель теоретических дисциплин – сольфеджио и музыкальная литература (Должанская детская школа искусств); художественный руководитель (Межпоселенческий центральный дом культуры Корсаковского района); балетмейстер (Дом культуры города Малоархангельска) и др.

Земский работник должен заключить трудовой договор с учреждением культуры и дать обязательство проработать в нем в течение определенного срока. Соглашение также заключается с департаментом культуры. Для получения выплаты необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки на участие в нем департамент культуры ежегодно принимает в период с 15 марта по 15 июня.

Трудоустройство по профилю в рамках данного проекта гарантировано в детские школы искусств, дома культуры, центры досуга в сельских населенных пунктах и малых городах.

Возрастных ограничений нет, что очень важно. Программа подходит как для молодых специалистов, так и для опытных работников культуры, желающих переехать из города в малый населенный пункт. А еще важнее то, что работник самостоятельно «определяет направление расходования денежных средств».

