На Орловщине насчитали 43 вакансии для земских работников культуры

15.3.2026 | 13:00 Культура, Новости

Перечень вакансий утвержден приказом профильного регионального департамента.

Фото: ИА “Орелград”

Департамент культуры Орловской области актуализировал перечень вакантных должностей работников культуры, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты в 2026 году. Речь идет о проекте «Земский работник культуры». Напомним, что в его рамках единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей предоставляется гражданам РФ, переехавшим на работу в сельский населенный пункт или малый город с населением до 50 тысяч жителей. Выплаты положены только тем работникам, которые трудоустроятся на «целевые» рабочие места. Их список и утвердил департамент культуры.

В текущей версии документа насчитывается 43 вакансии. В их числе: преподаватель по классу «Гитара» (Глазуновская детская школа искусств); преподаватели эстрадного отделения, классов народных инструментов и духовых инструментов (Дмитровская детская школа искусств); преподаватель теоретических дисциплин – сольфеджио и музыкальная литература (Должанская детская школа искусств); художественный руководитель (Межпоселенческий центральный дом культуры Корсаковского района); балетмейстер (Дом культуры города Малоархангельска) и др.

Земский работник должен заключить трудовой договор с учреждением культуры и дать обязательство проработать в нем в течение определенного срока. Соглашение также заключается с департаментом культуры. Для получения выплаты необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки на участие в нем департамент культуры ежегодно принимает в период с 15 марта по 15 июня.
Трудоустройство по профилю в рамках данного проекта гарантировано в детские школы искусств, дома культуры, центры досуга в сельских населенных пунктах и малых городах.

Возрастных ограничений нет, что очень важно. Программа подходит как для молодых специалистов, так и для опытных работников культуры, желающих переехать из города в малый населенный пункт. А еще важнее то, что работник самостоятельно «определяет направление расходования денежных средств».

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

