Мэрии Орла отказали в удовлетворении иска о принудительной аренде

Региональный арбитраж рассудил спор чиновников с ДОСААФ.

Дело слушалось в арбитражном суде Орловской области. Исковое заявление подало управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ) к Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Чиновники мэрии просили суд обязать ответчика заключить договор аренды земельного участка, расположенного в Орле на улице Тургенева.

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена администрация города Орла. Суд установил, что спорный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Его категория: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание стрелково-спортивного клуба.

Этот клуб принадлежит ДОСААФ на праве собственности, которое было зарегистрировано в декабре 2010 года. В иске было указано, что договор аренды между ответчиком и УМИЗ не заключался, «иных правовых оснований для пользования земельным участком у ответчика также нет». Однако уже в ходе рассмотрения дела ответчиком самостоятельно был обнаружен и представлен суду договор от 2017 года об аренде земельного участка, заключенный между УМИЗ и Профессиональным образовательным учреждением «Орловский областной спортивно-стрелковый центр Орловского регионального отделения ДОСААФ России».

Согласно условиям указанного договора в аренду был сдан спорный земельный участок, общей площадью 3814 квадратных метров. Договор был зарегистрирован Управлением Росреестра по Орловской области в декабре 2017 года. Срок его действия: с 22 января 2016 года по 25 октября 2066 года. И хотя до окончания аренды остается еще 40 лет, в феврале 2025 года чиновники мэрии направили ДОСААФ претензию вместе с проектом договора аренды земельного участка.

Они требовали подписать указанный проект. Но претензия была оставлена без удовлетворения, а в суде ответчик исковые требования не признал. Позиция мэрии состоит в том, что ранее договор аренды заключен с ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России», то есть с организацией, которой больше не существует. Но суд пришел к выводу, что действие того договора распространяется на Общероссийскую общественно-государственную организацию «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», которая фактически владеет зданием стрелково-спортивного клуба.

Суд сослался на статью 35 Земельного кодекса Российской Федерации. Согласно ей «при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник».

Судом было установлено, что ответчик продолжает пользоваться земельным участком, то есть является новым пользователем. В данном случае отчуждения объекта недвижимого имущества – здания стрелково-спортивного клуба, не произошло. Объект все время находился в собственности ДОСААФ России. По мнению арбитражного суда, системное толкование норм закона свидетельствует о том, что права аренды по договору, заключенному ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России», перешли к новому пользователю соответствующего недвижимого имущества, то есть к ДОСААФ. Вместе с правами аренды к новому пользователю земельного участка должны перейти обязательства по уплате арендных платежей.

Ответчик с этим аргументом суда согласился и выразил готовность производить арендные платежи в соответствии с условиями договора аренды земельного участка от 2017 года. С учетом всего этого арбитраж решил отказать мэрии в удовлетворении исковых требований. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

