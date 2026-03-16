Борьбу с незаконной миграцией усилят во Мценске

Такой пункт включен в стратегический план.

Администрация Мценска утвердила план мероприятий по реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года» на территории города. Последний раз подобный план принимался в 2016 году. За 10 лет он морально устарел, да и национальная стратегия претерпела изменения. Поэтому власти решили утвердить новый план. Он предусматривает проведение как минимум двух заседаний в год координационного совета по вопросам межнациональных и межэтнических отношений, действующего при главе города Мценска.

Также запланировано прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами реализации государственной национальной политики. Комитет организационно- кадровой работы займется анализом обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

И он же будет следить за тем, чтобы права граждан не нарушались при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне. План предусматривает содействие учреждениям культуры, образования и общественным организациям в проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России, и мероприятиям, направленным на укрепление единства.

Цель таких акций – обеспечение межнационального мира и согласия, курировать данный вопрос будет заместитель главы города по социальным вопросам, а персональная ответственность возложена на руководителей учреждений культуры и образования. Кстати, обеспечение присутствия государственных символов Российской Федерации «во всех сферах общественной жизни детей и молодежи» – также включено в стратегический план.

На местную полицию документом возложено противодействие незаконной миграции, профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. В 2025 году на миграционный учет в отделе миграции МО МВД России «Мценский» был поставлен 931 иностранец. По фактам нарушения миграционного законодательства было составлено 55 административных протоколов. По результатам их рассмотрения были приняты решения о выдворении за пределы РФ семи иностранцев. Кроме того было возбуждено пять уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов.

Власти Мценска также обещают оказание методической поддержки общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям, занимающимся развитием межнационального сотрудничества, укреплением гражданского единства и гармонизацией межэтнических отношений. Планом предусмотрено и проведение мероприятий, направленных на противодействие распространению ксенофобии, идеологии нацизма, экстремизма и терроризма среди детей и молодежи.

