Цены на нефть могут подняться до уровней 2022 года

Причина – события вокруг Ормузского пролива.

Как пояснил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев, из-за конфликта на Ближнем Востоке пролив оказался перекрыт, что привело к острому дефициту на рынке. Каждый день простоя месторождений означает безвозвратную потерю объемов добычи. Для сравнения: в 2022 году цены на Brent подскакивали почти до 140 долларов при дефиците всего в 1-2 млн баррелей в сутки.

«Сейчас дефицит на рынке нефти значительно больше, и, если он будет сохраняться еще несколько недель, цена нефти может обновить максимум 2022 года», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Даже если пролив разблокируют и цены упадут, потерянные объемы уже не вернутся. Поэтому возврата к отметке 60 долларов за баррель (как в конце 2025 года) в ближайшие месяцы ждать не стоит. Минэнерго США уже резко повысило прогноз средней цены Brent на 2026 год — с 57,69 до 78,84 доллара.

