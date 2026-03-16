Столичные специалисты проверили орловскую ОКБ

16.3.2026 | 12:44 Медицина, Новости

Объектом проверки стала кардиологическая служба областной больницы.

Фото: vk.ru/zdravorelobl

Здесь побывали представители «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова».

Экспертную группу возглавил главный внештатный специалист-кардиолог ЦФО – Сергей Проваторов. Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, комиссия провела детальный анализ ключевых направлений работы кардиологической службы учреждения.

В частности, проверялось оказание экстренной и плановой помощи, кадровое обеспечение и лекарственное снабжение, внедрение актуальных рекомендаций и другое. По итогам проверки эксперты дали орловцам ряд советов по дальнейшему развитию кардиологической службы.

«Было отмечено, что показатели больничной летальности в кардиологическом профиле в основном связаны с высокой тяжестью состояния пациентов на момент их поступления в приёмное отделение ООКБ», – отметили в депздраве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU