Столичные специалисты проверили орловскую ОКБ

Объектом проверки стала кардиологическая служба областной больницы.

Здесь побывали представители «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова».

Экспертную группу возглавил главный внештатный специалист-кардиолог ЦФО – Сергей Проваторов. Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, комиссия провела детальный анализ ключевых направлений работы кардиологической службы учреждения.

В частности, проверялось оказание экстренной и плановой помощи, кадровое обеспечение и лекарственное снабжение, внедрение актуальных рекомендаций и другое. По итогам проверки эксперты дали орловцам ряд советов по дальнейшему развитию кардиологической службы.

«Было отмечено, что показатели больничной летальности в кардиологическом профиле в основном связаны с высокой тяжестью состояния пациентов на момент их поступления в приёмное отделение ООКБ», – отметили в депздраве.

