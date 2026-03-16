Территория центра культуры Орла стала местом битвы подрядчиков

Арбитражный суд рассматривает иск о несостоявшемся благоустройстве.

ООО «Торгово-строительная компания «Альянс» обратилась с претензией к МБУК «Орловский городской центр культуры о признании недействительным одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта по благоустройству территории. Арбитражный суд принял заявление и возбудил производство. Предварительное судебное заседание назначено на 15 апреля.

Параллельно ОГЦК требует от ТСК «Альянс» 5 425 932 рубля – неотработанный аванс и штраф. Пока исковое заявление оставлено без движения. (В документах об уплате госпошлины отсутствует отметка соответствующего территориального органа Федерального казначейства об исполнении распоряжения).

Напомним, в начале июля 2025 года администрация Орла сообщила, что подрядчиком будет ООО «СК ГАРАНТ». Однако победитель электронного аукциона уклонился от заключения контракта. В июле ОГЦК подписан контракт с ООО «ТСК «Альянс». Благоустройство, на которое планировали потратить 24,4 млн рублей, не задалось. После длительного простоя выбрали нового подрядчика – ООО «СК «Сфера». Осенью проект находился на этапе земляных работ. Продолжится ли реализация в новых обстоятельствах, покажет весна.

