Движение по Наугорскому шоссе в Орле перекрыто

Рекомендовано пользоваться тремя вариантами объезда.

Администрация Орла информирует о временном перекрытии участка Наугорского шоссе в связи с проведением земляных работ на пересечении с улицей Базовой. Движение транспорта будет закрыто до 17 марта.

Для объезда доступны следующие маршруты:

через дублёр Наугорского шоссе (через Ледовую арену);

через микрорайон «Наугорский» – ул. Картукова – ул. Героев пожарных – на Наугорское шоссе;

через ул. Скворцова – ул. Интернатная – ул. Полесская – ул. Кольцевая – ул. Базовая – на Наугорское шоссе.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Работы связаны со строительством водопроводной сети для подключения межвузовского кампуса. Напомним, ввод объекта в эксплуатацию ожидается уже в этом году. На улице Скворцова возводят общежития, учебно-лабораторный корпус, также предусмотрены зоны активного досуга и отдыха.

ИА “Орелград”