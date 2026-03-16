Движение по Наугорскому шоссе в Орле перекрыто

16.3.2026 | 9:40 ЖКХ, Новости, Транспорт

Рекомендовано пользоваться тремя вариантами объезда.

Фото: администрация Орла

Администрация Орла информирует о временном перекрытии участка Наугорского шоссе в связи с проведением земляных работ на пересечении с улицей Базовой. Движение транспорта будет закрыто до 17 марта.

Для объезда доступны следующие маршруты:

  • через дублёр Наугорского шоссе (через Ледовую арену);
  • через микрорайон «Наугорский» – ул. Картукова – ул. Героев пожарных – на Наугорское шоссе;
  • через ул. Скворцова – ул. Интернатная – ул. Полесская – ул. Кольцевая – ул. Базовая – на Наугорское шоссе.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок.

Работы связаны со строительством водопроводной сети для подключения межвузовского кампуса. Напомним, ввод объекта в эксплуатацию ожидается уже в этом году. На улице Скворцова возводят общежития, учебно-лабораторный корпус, также предусмотрены зоны активного досуга и отдыха.

ИА “Орелград”


