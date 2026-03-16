В Орловской области мужчина обворовал бывшую жену

Злоумышленник несколько раз пытался забраться в чужой дом.

Вступил в силу приговор Болховского районного суда Орловской области. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище). Преступление было совершено в августе 2025 года. Как следует из материалов дела, потерпевшая и двое ее сыновей в тот вечер находились у себя дома.

Женщину напугал мужчина, внезапно возникший в дверном проеме ее комнаты. Мужчина был нетрезв. Приглядевшись, женщина узнала в нем своего бывшего мужа, с которым развелась три года назад. В суде она пояснила, что не разрешала бывшему супругу заходить в ее дом. Нетрезвый гражданин свой визит объяснил ей желанием повидаться с детьми. Но вскоре выяснилось, что ему были нужны деньги.

Хозяйка дома «вытолкала» его за дверь и пригрозила вызвать полицию после того, как незваный гость решил переночевать в ее же сарае. Когда гость ушел, женщина тщательно заперла все двери и окна, опасаясь, что бывший муж может вернуться. Так оно и произошло. Вернулся злоумышленник ранним утром, выставив стекло в окне. Проникнув внутрь, он начал рыскать по дому в поисках того, что можно было бы украсть.

Так, мужчина похитил из шкафа золотую цепочку стоимостью более 30 тысяч рублей, солнцезащитные очки и женскую сумочку. Всего он набрал чужого имущества более чем на 32 тысячи рублей, сложил похищенное в найденный тут же пакет и ушел. Днем его бывшая супруга заметила пропажу и обратилась за помощью в полицию. Вора нашли довольно быстро. Отпираться он не стал, но и не стал давать показания в суде. Его приговорили к принудительным работам на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы.

