Половина орловских осужденных оказались безработными

Представлен обзор деятельности районных судов Орловской области.

В 2025 году на рассмотрение в порядке уголовного судопроизводства в районные суды Орловской области поступило 1594 дела. Для сравнения, в 2024 году было 1755 дел. Такие данные обнародовала пресс-служба Орловского областного суда. Сообщается, что в минувшем году было окончено производством 1564 уголовных дела (в 2024 году – 1883 дела), с вынесением приговора рассмотрено 1 229 дел, или 78,58 процента от общего количества оконченных дел. Всего за год в регионе были осуждены 1342 человека, два человека были оправданы. В 2024 году было рассмотрено с вынесением приговора 1539 дел, осуждены 1678 человек и оправданы три человека.

«Большую часть осужденных составили: трудоспособные, неработавшие и неучившиеся (без постоянного источника дохода) – 674 лица или 50,22 процента; ранее судимые (без учета снятых и погашенных судимостей) – 378 лиц или 28,16 процента; лица, совершившие преступление в состоянии алкогольного опьянения – 270 лиц или 20,11 процента; женщины – 341 лицо или 25,4 процента», – следует из информации Орловского облсуда.

Сообщается также, что в прошлом году суды рассмотрели по существу с прекращением производства 246 уголовных дел, что составляет 15,72 процента т общего числа оконченных дел. По реабилитирующим основаниям в 2025 году было прекращено только дело уголовное в отношении одного фигуранта. В этом отношении статистика по сравнению с 2024 годом не изменилась. Принудительные меры медицинского характера к невменяемым применены в отношении 31 подсудимого (в 2024 году – в отношении 44 лиц).

Структура поступивших уголовных дел выглядит следующим образом: кража – 368 дел или 23,08 процента; незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами – 176 дел или 11,04 процента; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта – 187 дел или 11,73 процента; мошенничество – 119 дел или 7,46 процента; умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью – 61 дело или 3,82 процента; грабеж – 62 дела или 3,88 процента; преступления в сфере экономической деятельности – 23 дела или 1,44 процента.

Кроме того, в минувшем году в районные суды на рассмотрение поступило 32 дела о преступлениях против правоохранителей и других представителей власти, 26 дел, связанных с незаконными действиями с оружием, 14 дел об убийствах, 13 дел коррупционной направленности. В облсуде отмечают, что по сравнению с 2024 годом в регионе со 105 до 119 увеличилось количество поступивших на рассмотрение уголовных дел о мошенничествах, с 56 до 62 – о грабежах, с 11 до 13 – о коррупции. В то же время с 473 до 368 сократилось количество дел о кражах.

