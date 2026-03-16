Клычков отметил роль Путина в увеличении популяции зубров

Губернатор Орловской области продолжает вспоминать о встрече с главой государства.

В очередной раз темы Андрей Клычков коснулся на совещании 16 марта. К слову пришлось при обсуждении туристического потенциала Орловщины. Губернатор предположил, что не все коллеги ездили в «гости к зубрам» (на организуемые зимой в Полесье экскурсии).

«Не будем, как в школе, руки поднимать. Но я просто понимаю, что половина точно зубров не видела. Коллеги, в этом году уже проспали. На следующий год найдите время, свозите детей, покажите», – поручил Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что краснокнижных животных становится все больше.

«Зубров было 820. Вручил президенту статуэтку, их стало 900. Вот что значит роль президента в развитии популяции диких зубров».

Андрей Клычков призвал всех прилагать усилия для развития туристической привлекательности, встраиваться в растущую сферу. На вокзале все же символом Орловщины должны быть не зеленые лягушки, напомнил губернатор.

