На этой неделе в Орловской области пройдёт День единого пособия

Все желающие смогут получить консультации специалистов.

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Акция проводится 19 марта, в четверг, с 9 до 15 часов. СФР приглашает семьи, где растут несовершеннолетние любого возраста, а также беременных женщин.

Специалисты проконсультируют орловцев по вопросам получения единого пособия, ответят на вопросы по оценке уровня доходов семьи, учёта недвижимости и транспорта, а также проверят документы и помогут заполнить заявление о назначении данного вида поддержки.

Акцию проведут в трёх клиентских службах:

в Орле (на Комсомольской, 108),

во Мценске (на Тургенева, 96-А)

и в Ливнах (на Дзержинского, 95).

ИА «Орелград»