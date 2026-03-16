На этой неделе в Орловской области пройдёт День единого пособия

16.3.2026 | 10:41

Все желающие смогут получить консультации специалистов.

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Акция проводится 19 марта, в четверг, с 9 до 15 часов. СФР приглашает семьи, где растут несовершеннолетние любого возраста, а также беременных женщин.

Специалисты проконсультируют орловцев по вопросам получения единого пособия, ответят на вопросы по оценке уровня доходов семьи, учёта недвижимости и транспорта, а также проверят документы и помогут заполнить заявление о назначении данного вида поддержки.

Акцию проведут в трёх клиентских службах:

  • в Орле (на Комсомольской, 108),
  • во Мценске (на Тургенева, 96-А)
  • и в Ливнах (на Дзержинского, 95).

