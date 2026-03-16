В Орловской области таяние снега идет спокойно

Подъем воды не идет к критическим значениям.

О текущей ситуации сообщил на совещании 16 марта губернатор Андрей Клычков. Тема паводка остается на повестке. Однако погода вселяет оптимизм.

«Идет спокойное таяние снега. Есть определенные подъемы на отдельных водоемах, пока не приводят к критическим значениям. Но я прошу всех держать на контроле эту ситуацию, особенно в муниципальных образованиях, вместе с МЧС, департаментом региональной безопасности», – поручил Андрей Клычков.

Напомним в начале марта сообщалось, что в вероятной зоне подтопления в Орловской области 32 населенных пункта. Под угрозой более 2000 жилых домов (свыше 24 тысяч жителей). Говорили о вероятной блокировке 16 низководных мостов.

