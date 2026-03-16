В Орловской области таяние снега идет спокойно

16.3.2026 | 11:14 Новости, Общество

Подъем воды не идет к критическим значениям.

ИА “Орелград”

О текущей ситуации сообщил на совещании 16 марта губернатор Андрей Клычков. Тема паводка остается на повестке. Однако погода вселяет оптимизм.

«Идет спокойное таяние снега. Есть определенные подъемы на отдельных водоемах, пока не приводят к критическим значениям. Но я прошу всех держать на контроле эту ситуацию, особенно в муниципальных образованиях, вместе с МЧС, департаментом региональной безопасности», – поручил Андрей Клычков.

Напомним в начале марта сообщалось, что в вероятной зоне подтопления в Орловской области 32 населенных пункта. Под угрозой более 2000 жилых домов (свыше 24 тысяч жителей). Говорили о вероятной блокировке 16 низководных мостов.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

