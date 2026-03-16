Ливенская КСП вскрыла нарушения на 10 миллионов рублей

Аудиторы озвучили основные итоги своей деятельности за 2025 год.

Контрольно-счетная палата города Ливны представила отчет о своей деятельности за 2025 год. Из него следует, что внешний финансовый аудит осуществлялся в отношении 16 так называемых объектов контроля. Объем проверенных средств по экспертно-аналитическим мероприятиям составил 6,089 миллиарда рублей, по контрольным мероприятиям – 333,74 миллиона рублей. Объем выявленных финансовых нарушений составил 10,654 миллиона рублей. Для сравнения, в 2024 году КСП выявила нарушения на общую сумму 12,5 миллиона рублей.

Что касается 2025 года, то нарушения, выявленные в сфере закупок, потянули на 9,699 миллиона рублей, нарушения при расчете заработной платы составили 483,8 тысячи рублей, неэффективное использование средств – 438,6 тысячи рублей, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности – 17,6 тысячи рублей, прочие нарушения – 15,2 тысячи рублей.

«Наибольший удельный вес в структуре выявленных финансовых нарушений отчетного периода занимают нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 91 процент, нарушения при расчете заработной платы – 5 процентов, неэффективное использование средств (расходы на приобретение товаров, не используемых в деятельности) – 4 процента, нарушения ведения бухгалтерского учета и прочие нарушения составляют менее одного процента, – говорится в отчете КСП города Ливны. – Установлен ряд нарушений, по которым возможность определить стоимостное выражение отсутствует. Нецелевого использования бюджетных средств за отчетный год не установлено».

По итогам контрольных мероприятий за 2025 год устранено финансовых нарушений на общую сумму 635 тысяч рублей. В сумму устраненных нарушений не вошла сумма, выявленная по результатам совместного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой Орловской области, проведенного в декабре 2025 года. По данному контрольному мероприятию срок устранения нарушений, установленный представлением, еще не истек.

«Значительное расхождение между суммой выявленных нарушений и суммой устраненных нарушений, как и в предыдущие отчетные периоды, связано с тем, что выявленные нарушения в сфере закупок касаются уже заключенных и исполненных контрактов (нарушение заказчиком сроков оплаты контрактов, заказчиком не начислена исполнителю неустойка за несоблюдение сроков поставки товара по муниципальному контракту и др.), – отмечено также в отчете. – По всем проведенным контрольным мероприятиям КСП города Ливны осуществляется контроль за реализацией материалов проверок и устранением выявленных нарушений. Представления КСП города Ливны по результатам проверок исполнены в установленные сроки».

По итогам проверок в минувшем году было возбуждено три дела об административных правонарушениях. За выявленные нарушения и недостатки в работе к дисциплинарной ответственности были привлечены 11 человек: восемь человек получили замечание, три – выговоры.

