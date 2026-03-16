В Орловской области насчитали 5000 скрытых безработных

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы.

По итогам выборочного обследования рабочей силы, за ноябрь 2025 года – январь 2026 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 339,3 тысячи человек, сообщает Орелстат. Из них 334,3 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ).

Последние – это «скрытые безработные», то есть те люди, которые не имели работы или другого доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Текущий уровень безработицы по критериям МОТ составляет 1,5 процента от общей численности рабочей силы. А уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на конец января 2026 года составил 0,4 процента.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, оценил департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. По его данным, к концу января 2026 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 1,5 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,2 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1 тысяча человек получали пособие по безработице.

Очередное выборочное обследование рабочей силы в Орловской области пройдет в период с 15 по 22 марта 2026 года. Оно проводится ежемесячно на территории всех регионов в соответствии с распоряжением правительства РФ. В марте интервьюеры планируют опросить 848 орловских респондентов, их которых 454 человека проживают в городах, 394 человека – в сельской местности.

«Основной целью проведения обследования является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы; об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы, – пояснили в Орелстате. – Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются только в целях формирования официальной статистической информации. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

ИА «Орелград»