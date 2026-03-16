На Орловщине на племенных животных выделили 126 миллионов рублей

За указанные средства смогут побороться специализированные организации.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте отбора на предоставление субсидий, направленных на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Заявки и документы департамент будет принимать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Денежные средства, а это чуть более 126 миллионов рублей, выделены из областного бюджета. Но за них надо будет побороться участникам отбора. К ним предъявлен ряд обязательных требований. В частности, на дату рассмотрения заявки у участника отбора на едином налоговом счете не должно быть задолженности, превышающей 30 тысяч рублей, по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему.

Участник отбора не должен являться иноагентом или иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, используемых для оффшорного владения активами. Субсидию не дадут юридическим лицам, если они находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Кроме того, департамент проверит, не находится ли соискатель в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), которые включены в перечень племенных хозяйств. Последний утверждается правительством Орловской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ. Деньги предназначены на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на содержание племенных быков-производителей, а также на приобретение молодняка в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном регистре.

По данным областных властей, в регионе действуют 10 организаций частной формы собственности, которые занимаются разведением племенных животных: ЗАО «Славянское», ЗАО «Куракинское», ЗАО «Орловское», ООО «Речица», ООО «Коротыш», Колхоз «50 лет Октября», ООО «Знаменский СГЦ», ООО «СельхозИнвест», ООО «Злынский конезавод», АО «Подсобное хозяйство «Орловский колос».

