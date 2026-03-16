На Орловщине на племенных животных выделили 126 миллионов рублей

16.3.2026 | 8:24

За указанные средства смогут побороться специализированные организации.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте отбора на предоставление субсидий, направленных на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Заявки и документы департамент будет принимать в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Денежные средства, а это чуть более 126 миллионов рублей, выделены из областного бюджета. Но за них надо будет побороться участникам отбора. К ним предъявлен ряд обязательных требований. В частности, на дату рассмотрения заявки у участника отбора на едином налоговом счете не должно быть задолженности, превышающей 30 тысяч рублей, по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему.

Участник отбора не должен являться иноагентом или иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, используемых для оффшорного владения активами. Субсидию не дадут юридическим лицам, если они находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Кроме того, департамент проверит, не находится ли соискатель в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), которые включены в перечень племенных хозяйств. Последний утверждается правительством Орловской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ. Деньги предназначены на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе на содержание племенных быков-производителей, а также на приобретение молодняка в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном регистре.

По данным областных властей, в регионе действуют 10 организаций частной формы собственности, которые занимаются разведением племенных животных: ЗАО «Славянское», ЗАО «Куракинское», ЗАО «Орловское», ООО «Речица», ООО «Коротыш», Колхоз «50 лет Октября», ООО «Знаменский СГЦ», ООО «СельхозИнвест», ООО «Злынский конезавод», АО «Подсобное хозяйство «Орловский колос».

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

