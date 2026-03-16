Под Орлом открыли музей памяти Илия

16.3.2026 | 10:30 Новости, Общество

Он находится в подсобном хозяйстве «Орловский Колос».

Фото: «Вятский Посад»

Открытие состоялось накануне, в годовщину кончины старца. Об этом рассказали в православном центре «Вятский Посад».

Экспозиция находится в Доме притчи, который является частью храмового комплекса в честь Сергия Радонежского. Схиархимандрит Илий останавливался здесь, когда приезжал в «Орловский колос».

Центральное место занимает восковая фигура старца. Её дополняет запись голоса Илия. Также здесь можно увидеть его личные вещи, фотографии, книги, многочисленные подарки, преподнесённые старцу.

Музей создан по благословению Патриарха Кирилла (чьим духовником являлся Илий) и митрополита Орловского и Болховского Тихона.

«Инициатором открытия выступил помощник старца Геннадий Цурков», – указали в православном центре.

ИА «Орелград»


