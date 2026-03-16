Орловские архивы в 2025 году избежали проверок

О контроле за архивами отчитались областные власти.

Департамент культуры Орловской области подготовил доклад об обобщении правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением законодательства об архивном деле за 2025 год. Из документа следует, что плановые и внеплановые проверки в 2025 году не проводились. Соответственно, нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле Российской Федерации и Орловской области, не было выявлено.

Акцент был сделан на профилактике и других видах надзора. В 2025 году такие мероприятия проводились в отношении так называемых объектов контроля, которые подали заявления на проведение профилактических визитов. В целом за минувший год, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сотрудники департамента культуры провели 17 профилактических визитов, два из которых были проведены с применением мобильного приложения «Инспектор».

Нарушений в рамках данных мероприятий также не было выявлено, и этот факт в докладе департамента отмечен положительно. Кроме того, департамент отчитался о повышении прозрачности и открытости своей деятельности в качестве контрольно-надзорного органа, о снижении рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, обеспечении единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.

«Повышен уровень правовой грамотности подконтрольных субъектов, внедрены различные способы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», – говорится в докладе. Для предотвращения совершения потенциальных нарушений в регионе в 2025 году проводились следующие виды профилактических мероприятий: информирование; обобщение правоприменительной практики; консультирование; профилактические визиты.

«Информирование объектов контроля и иных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществлялось посредством размещения соответствующих сведений в специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр», – отмечено в документе. – Консультирование осуществлялось по телефону должностными лицами, уполномоченными на осуществление контроля. По итогам консультирования информация в письменной форме направлялась контролируемым лицам».

