Орловцы смогут получить патент по новой форме заявления

Со 2 марта 2026 года начала действовать новая форма заявления на получение патента индивидуальными предпринимателями. Форма заявления приведена в соответствие с изменениями, внесенными в главу 26.5 Налогового кодекса РФ. Как пояснили в Федеральной налоговой службе, на титульном листе добавлено поле. В нем предприниматель должен указывать, что он хочет получить новый патент вместо ранее выданного в связи с уменьшением физических показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность по патентной системе налогообложения (ПСН).

«ИП вправе подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного в течение 10 дней со дня такого изменения. При этом сумма налога по ранее выданному патенту пересчитывается», – уточнили в ФНС. Тем временем заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Эльвира Гладких на встрече со студентами напомнила о том, что с текущего года нововведения для налогоплательщиков по ПСН затрагивают пороговые значения, при превышении которых предприниматель теряет право на применение этого режима.

В частности, установлено поэтапное снижение лимита доходов для применения ПСН: в 2026 году порог составляет 20 миллионов рублей. В пресс-службе регионального Управления ФНС напомнили и о том, что в Орловской области действует закон, устанавливающий льготные условия для бизнеса, применяющего ПСН. В частности, недавно до конца 2026 года было продлено действие так называемых налоговых каникул для вновь зарегистрированных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Всего по состоянию на 1 января 2026 года в Орловской области было зарегистрировано более 30,3 тысячи так называемых субъектов предпринимательской деятельности. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года их количество увеличилось примерно на 2 процента. При этом патентную систему налогообложения применяют более 8 тысяч орловских предпринимателей, что также на 2 процента больше, чем в январе прошлого года.

