Представители Совфеда оценили обращение с орловским мусором

Члены верхней палаты российского парламента побывали в Орле.

Гости посетили полигон «Экополис», осмотрели мощности предприятия, поговорили о текущих задачах и перспективах.

Далее прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию. Мероприятие возглавила Наталья Комарова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно‑продовольственной политике и природопользованию. В совещании также участвовали руководители подразделений Минприроды РФ, представители региональной власти.

Как прошло совещание, информирует Портал региона. Губернатор Андрей Клычков проинформировал участников, что в Орловской области продолжается работа по развитию системы обращения с отходами. Деятельность по размещению отходов ведут три организации, включенные в территориальную схему: полигон «Экополис», Мценский полигон («Экостройсервис»), Ливенский полигон («Экосервис»).

Губернатор сообщил, что согласован вопрос утверждения новой дорожной карты по реконструкции и эксплуатации объектов обращения с ТКО. В прошлом году в полном объеме выполнен план по обновлению контейнеров и созданию контейнерных площадок. Утверждена дорожная карта по закупке специализированной техники на 2026–2028 годы.

«Орловская область входит в число немногих регионов, обеспечивающих сортировку и переработку 100 % твердых коммунальных отходов», – цитирует губернатора пресс-служба.

При развитии системы обращения с отходами в приоритете — мнение жителей и перспективы экологической безопасности территорий, заявил Клычков.

Наталья Комарова отметила, что работу в сфере обращения с ТКО необходимо выстраивать с учетом национальных целей, обозначенных президентом страны: стопроцентная сортировка ТКО, захоронение не более 50 % ТКО. использование 25 % отходов в качестве вторичного сырья. Сенатор также обратила внимание на задачу регионов — обеспечивать стопроцентные показатели по емкости полигонов до 2036 года. По ее словам, полигоны должны находиться под контролем властей и своевременно расширять возможности во избежание перенасыщения. Комарова констатировала, что Орловская область находится в «зеленой зоне» по показателям захороняемых и обрабатываемых ТКО, ввода в эксплуатацию мощностей по обработке ТКО.

Кроме того, в ходе совещания обсудили механизмы создания безопасной системы обращения с медицинскими отходами.

Напомним, губернатор Андрей Клычков анонсировал закрытие Мценского полигона несколько лет назад.

